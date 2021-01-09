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09.01.2021 - 11:02 | | DHA

En acı bekleyiş devam ediyor! 4’üncü gün...

Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan Ümit Çakmak’ı arama-kurtarma çalışması 4'üncü günde de devam ediyor. Çalışmaları takip eden ailenin umutlu bekleyişi sürüyor.

En acı bekleyiş devam ediyor! 4’üncü gün...

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir otelde çalışan Ümit Çakmak (29), çarşamba gecesi sandalla denize açıldı. Çakmak’tan haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, Dalış Emniyet Güvenlik Arama ve Kurtarma Timi’nden oluşan ekip, Marmara Denizi'nin Çiftlikköy açıklarında arama-kurtarma çalışması başlattı.

AİLESİ ARKADAŞLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan Ümit Çakmak’ın denize açılmadan önce E.Ü. ve S.B. isimli 2 arkadaşıyla birlikte olduğunun ortaya çıkmasının ardından polis, bu kişilerin ifadelerini aldı. Çakmak ailesi, ifadelerinin ardından E.Ü. ve S.B.'den şikayetçi oldu. Ümit Çakmak’ın eşi Kardelen Çakmak, arkadaşlarının, eşini ölüme sürüklediğini öne sürdü.

ÇALIŞMALAR 4’ÜNCÜ GÜNÜNDE

Ümit Çakmak’ı arama- kurtarma çalışmaları, 4'üncü günde de devam ediyor. Yaklaşık 60 kişilik ekip, karadan ve denizden yürütülen çalışmalarda, Çakmak ve sandalı arıyor. Havadan sahil güvenlik helikopterinin destek verdiği çalışmaları Çakmak'ın ailesi ile arkadaşları da takip ediyor.

En acı bekleyiş devam ediyor 4’üncü gün...

Hafif ticari araç, refüje çarparak takla attıElazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, refüje çaparak takla atması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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