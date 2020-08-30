En iyi fotoğrafların çekildiği adresler

Seyahat sitesi Enuygun.com, Fotoğraf Çekme Günü’ne özel, en güzel karelerin çekilebileceği adresleri derledi:

Her bölge bir hazine

Marmara’da ilk adres olan İstanbul’da, Sultan Ahmet Camii, Kapalıçarşı, Balat ve Beyoğlu sokakları, Çukurcuma’daki antikacılar, fotoğrafçıların gözde mekânları. Yedigöller ve Abant, Bursa Cumalıkazık, Sapanca, Maşukiye, Kartepe, Uludağ ve Kartalkaya bölgedeki diğer adreslerden.

Ege’de ise Balıkesir doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Ayvalık ve Cunda’nın tarihi sokakları, Şeytan Sofrası ve Hasan Boğuldu Şelalesi, Efes, Priene antik kentleri fotoğrafçıların ilgi odağı. Akdeniz’de, Mersin’de Gilindire Mağarası, Antalya’da Manavgat Şelalesi, Olympos, Kekova, Kemer, Burdur’da Salda Gölü, Isparta’da lavanta tarlaları, fotoğrafçıların vazgeçilmez destinasyonlarından.

İç Anadolu’da ise Kapadokya, Ihlara Vadisi, Tuz Gölü, en güzel karelerin yakalanacağı adreslerden.

Yeşilin ve mavinin her tonunu görebileceğiniz Karadeniz’de ise Ayder, Uzungöl, Sinop Hamsilos, Sürmene, Fırtına Vadisi, Meryem Ana Katedrali, Zilkale fotoğraf çekilecek yerler arasında bulunuyor.

Geçmişin izinde kareler

Güneydoğu’da da Mardin’in tarihi sokaklarında bir çocuğun oyun oynamasını, Urfa Balıklı Göl’de balıklara ekmek veren yaşlı bir amcayı, gün doğumunda Nemrut Dağı’nda bulunan heykellerin ihtişamını, Diyarbakır’da Ulu Cami’nin kadim geçmişini fotoğraflayabilirsiniz. Binlerce yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Doğu Anadolu’da da Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzincan ve Ardahan’daki asırlık yapılarıyla tarihi zenginliklerini fotoğraf tutkunlarının önüne seriyor.