Endoplazmik Retikulum Nedir? Görevleri, Yapısı Ve Özellikleri Nelerdir?

Endoplazmik retikulum hücre içerisindeki sisternarlardan oluşmuş olan bir organel olarak bilinmektedir. Hücre için oldukça önemli bir görevi vardır.

Endoplazmik Retikulum Nedir?

Endoplazmik retikulum kelimesi Latince'den gelmektedir. Tam olarak Latince anlamı ise "plazma içinde yer alan yağ" demektir. Endoplazmik retikulum granüllü ve granülsüz olarak ikiye ayrılmaktadır. Veziküller ve sisternarlardan oluşmuş olan bir organeldir. Endoplazmik retikulum hücre içerisindeki çeşitli işlevlerden sorumluı olan bir organeldir.

Endoplazmik retikulum hücre içerisindeki sitoplazma ve tüplerle meydana gelen bir kanal ağı olarak bilinmektedir. Endoplazmik retikulum hücre içerisinde yer alan tüm ökaryot hücrelerde bulunmaktadır.

Endoplazmik Retikulum Görevleri

- Hücre içerisinde ki madde alışverişini sağlayan bir organeldir.

- Çizgili kaslarda kasın gevşemesini sağlayan organel endoplazmik retikulumdur.

- Çekirdek zarı oluşumunda görevli olan organeldir.

- Hücre içerisinde yer alan ribozomun protein sentezinde proteinlerin taşınmasını sağlar.

- Zar üzerinde sentezlenen yağların ve enzimlerin golgi cisimciğine taşınmasını sağlayan organeldir.

- Hücre içerisinde hem maddeleri taşır hemde taşımış olduğu bu maddeleri taşımakla görevlidir.

- Sitoplazma organeli ile birlikte hücreye destek vermekle görevlidir.

- Hücreleri dış etkenlerden koruyan bir görevi bulunur.

- Hücre içerisinde lizozom üretmesinde endoplazmik retikulumun payı bulunur.

Endoplazmik Retikulum Yapısı

Endoplazmik retikulum borucuk ve kesecikler ile birlikte oluşan bir yapısı bulunur. Hücre zarı ile çekirdek arasında yer alana endoplazmik retikulum kıvrımlı yapıya sahip olan bir organeldir. Endoplazmik retikulum depo şeklinde oluşan bir kanal sistemi olan bir yapıya sahiptir. Yapısında granüllü ve granülsüz olmak üzere iki çeşit endoplazmik retikulum bulunabilir.

Endoplazmik Retikulum Özellikleri

- Endoplazmik retikulum zar kalınlığı 50 ila 60 A kalınlığındadır.

- Açık veya koyu olmak üzere iki tabakadan oluşmaktadır.

- Granüllü ve granülsüz olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır.

- Ökaryot olan canlı hücrelerde de endoplazmik retikulum bulunur.

- Madde taşınması gerçekleştiği esnada hücre içerisinde erir ve bu şekilde kaybolurlar.

- Kanalcık sisteme sahiptirler.

- Madde iletim ve gönderim yapmasını sağlar.