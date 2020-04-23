Endüstri Ne Demek? Tdk'ya Göre Endüstrileşme Ve Endüstriyel Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Endüstri kelimesi Fransızca kökenlidir ve kökeni çok eski yıllara dayanır. Endüstri 4.0 ve benzeri ifadeler çoğu yerde karşınıza çıkmıştır. Endüstri kelimesinin ne anlama geldiğini, TDK'ya göre endüstrileşme ve endüstriyel kelimelerinin hangi anlamlara geldiğini sizler için bir araya getirdik.

Endüstri Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Endüstri kelimesi TDK'ya göre sanayi anlamını taşır. Endüstri, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için ham maddeleri işlemek ve sonucunda halihazırda kullanılan ve kullanılabilecek eşyalara ve maddelere dönüştüren tüm iş ve işlemleri kapsar. Ham maddeden tüketime hazır hale getirme işlemlerinin tümü endüstrinin kapsamına girmektedir.

TDK'ya Göre Endüstrileşme ve Endüstriyel Kelimeleri Ne Anlama Gelmektedir?

TDK'ya göre endüstrileşme kelimesi endüstrileşme işi, sanayileşme anlamlarına gelmektedir. Endüstriyel kelimesi de yine TDK'ya göre sınai anlamına gelmektedir.