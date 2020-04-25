Enes İsminin Anlamı Nedir? Enes Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Enes ismi Arapça'dan Türkçeye geçen ve yerleşik olan adlardan biridir. Erkek çocukları için kullanılır. Değişik anlamları üzerinden her anlamı için beğenilen bir isimdir. Aynı zamanda İslami açıdan da bir tarihe sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Enes Ne Demek?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Enes ismi ‘insan’ olarak geçmektedir. Aynı zamanda Enes bin Malik: (Bafra 709) Peygamber efendimizin (s.a.v.) sahabelerindendir. Genel olarak ise gündelik yaşam içerisinde 'insan' ifadesi üzerinden değerlendirilir.

Tek başına kullanılan bir isim olarak öne çıkıyor. Ancak aynı zamanda değişik isimlerle bir araya getirilebilir ve etkileyici bir bütünlük sağlanabilir. Minik yavrularına yeni isim arayan pek çok anne baba için erkek çocukları adına ilk sırada yer alabilecek isimlerden biridir.

Enes Kur'an'da Geçiyor mu?

Erkek çocukları için sıkça kullanılan isimlerden biri olarak öne çıkan Enes, son dönemlerin popüler adları arasında yer almaktadır. Anlamı ile beraber internet üzerinden bu ismi Kur'an'da geçip geçmediği de inceleniyor.

Enes ismi Kur'an'da yer almamaktadır. İnsan anlamı üzerinden Enes ismini aynı zamanda İslami tarihi ile beraber minik yavrunuza isim için kullanabilirsiniz.