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16.02.2021 - 22:59 |

Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı! MEB engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı 500 engelli öğretmen ataması yapacağını bildirmişti. 2021 engelli öğretmen alımı kontenjanları kısa süre önce duyuruldu ve 15 Şubat'a kadar da başvurular tamamlanmıştı. Adaylar MEB'den gelecek atama sonuçları haberini bekliyordu. Peki, engelli öğretmen atama sonuçları nasıl öğrenilir?

Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı! MEB engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı...

Bekleyen binlerce öğretmen adayı, EKPSS sınavına girerek MEB'in 2021 Şubat engelli öğretmen kontenjanına başvurularını tamamladı. Başvurular ise 15 Şubat'ta son buldu. Heyecanla atama sonuçları aratılırken, haber geldi. 500 engelli öğretmen ataması sonuçları sorgulama sayfasın da haberimizde.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Lisans düzeyi EKPSS ile alan engelli öğretmen kontenjanında farklı branşlarda 500 öğretmen alımı yapılacaktı. Başvurular tamamlandı ve sonuçları ise MEB tarafından açıklandı. 

MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı engelli öğretmen kontenjanına başvuran adaylar atama sonuçlarını e-Devlet üzerinden kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile öğrenebilecekler. 

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI...

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