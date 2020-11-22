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22.11.2020 - 12:59 | | AA

Enkaz altından çıkarılan genç futbolcunun yaşam mücadelesi sürüyor

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde, Doğanlar Apartmanı enkazından yaralı olarak kurtarılan futbolcu Malik Tahirler'in tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor.

Enkaz altından çıkarılan genç futbolcunun yaşam mücadelesi sürüyor

Çok sevdiği futbola küçük yaşlarda Bornova Yeşilova Spor'un  altyapısında başlayan 28 yaşındaki Tahirler, profesyonel ve amatör olmak üzere  çeşitli kulüplerde forma giydi.

Depremden 20 gün önce Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Gönen  Belediyespor'a transfer olan orta saha oyuncusu Tahirler, antrenman yapıyor ve  liglerin başlamasını bekliyordu.

Tahirler, depreme annesi 64 yaşındaki Nazmiye Doğrayan ile 20 yıla  yakın süredir yaşadıkları Doğanlar Apartmanı'nda yakalandı.

Arama kurtarma ekipleri tarafından 6 saat sonra enkazdan yaralı çıkarılan Tahirler hastaneye kaldırıldı, annesinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Bacaklarından yaralanan Tahirler'in Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi  sürüyor.

Geçen hafta ameliyat edilen Tahirler'in yakınları, hastane önünde iyi  haberlerini bekliyor.

Futbolcunun ağabeyi Tayfun Tahirler yaptığı açıklamada, depremin ardından aradığı annesi ve kardeşine ulaşamadığını, yakınlarından  Doğanlar Apartmanı'nın yıkıldığını öğrendiğini söyledi.

Depremden sonra apartmanın enkazıyla karşılaştığı an büyük üzüntü  yaşadığını belirten Tahirler, "Annem, Manisa'daki teyzemin yanındaydı. Normalde  cumartesi günü gelecekti ama bir gün önce İzmir'e dönmüş. Depreme kardeşim ile  annem evlerinde yakalandı. 13 yaşında bir kızım var. O da dershaneye yakın olduğu  için hafta içi annemde kalıyordu. Kızım depremden 15 dakika önce evden ayrılmış."  diye konuştu.

"DEPREM ANINDA ANNEM İLE SARILDIK"

Tahirler, kardeşi ve annesinin enkazdan çıkarılmasını saatlerce  beklediklerini, Malik'in enkazdan çıkarılma anını hala unutamadığını anlattı.

Yoğun bakımdaki kardeşiyle hiç konuşamadığını dile getiren Tahirler,  kardeşinin yoğun bakımda görevli hemşireye deprem anında annesiyle  sarıldıklarını, üzerlerine tavanın düştüğünü, sonrasını hatırlamadığını  anlattığını kaydetti.

Kardeşinin çok iyi bir futbolcu olduğunu anlatan Tahirler, şunları  kaydetti:

"Bu yıl Gönen Belediyespor ile anlaşmıştı. Futbol hayatını orada  sürdürecekti. Liglerin başlamasını bekliyordu. Evde dinlenip spor yapıyordu.  İnşallah kardeşim iyi olur. Kardeşimin sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bir  iyi bir kötü haber alıyoruz. Kardeşimin yeniden çok sevdiği futbol hayatına  dönmesini çok istiyorum. İnşallah o günleri görebilsek... Kardeşim buradan sağ  salim yürüyerek çıksın başka bir şey istemiyoruz. Top oynaması o kadar önemli  değil ama keşke oynasa tabii."

Tahirler, hastanede beklerken annesi ve kardeşinin fotoğraflarına  bakarak zaman geçirdiğini, annesinin yokluğuna hala alışamadığını dile  getirdi.

 

 

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