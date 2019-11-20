Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak biyografisi

2018 yılı gelir vergisi rekortmenlerinin açıklanmasının ardından gözler listede yer alan isimlere çevrildi. Listede 5. sırada yer alan Erman Ilıcak'ta arama motoru Google'da sıkça aranılan isimler arasında yer aldı. Peki Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak kaç yaşında?

ERMAN ILICAK KİMDİR?

1967 Malatya doğumlu olan Dr. Erman Ilıcak, Rönesans Holding’in kurucusu ve başkanıdır.

Ilıcak, 1985 yılında Özel TED Ankara Koleji’nden ve 1990 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği’nden mezun oldu. 2002 yılında ise Minnesota Üniversitesi’nin yanı sıra Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi’nden MBA derecesi aldı. Ilıcak, 2011 yılında Paris’teki Uluslararası İşletme Okulu’ndan İşletme Yönetimi doktora derecesi aldı.

Ilıcak, 1993 yılında Rusya St. Petersburg’da Rönesans Holding’i kurdu. Merkezi Ankara’da bulunan Rönesans Holding, bugün Türkiye, Rusya ve Hollanda başta olmak üzere, Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın da bulunduğu geniş bir coğrafyada, toplam 28 ülkede 75 bini aşkın çalışanıyla inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteriyor.

2018 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 5 milyar dolar global ciro ve 8,5 milyar dolar aktif büyüklüğe sahip olan holding, bugün ağır sanayi tesisleri, altyapı projeleri, imalat sanayi tesisleri, kimyasal ve ilaç üretim tesisleri, yiyecek ve içecek işleme tesisleri, otomotiv ve makina fabrikaları, devlet binaları, sağlık kompleksleri ve enerji santrallerinin yanı sıra alışveriş merkezleri, ofisler, oteller, konutlar ve karma yapılar inşa ediyor.

2016 yılında 215 milyon dolar yatırımla Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) ortak olduğu Rönesans Holding, dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlik şirketlerinin sıralandığı Engineering News Record (ENR) listesinde 2019 yılı itibarıyla dünyada 33’üncü, Avrupa’da ise 9’uncu sırada yer aldı. Rönesans Holding bünyesinde bulunan RC Rönesans İnşaat, Fortune 500 ve Capital 500 listelerine göre Türkiye’deki inşaat şirketleri arasında ilk sırada bulunuyor.

Dr. Erman Ilıcak, Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesinde 5. sırada yer aldı. Ilıcak aynı zamanda Forbes Türkiye'nin 2019 yılında hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 3,8 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada.

2009 yılında kurulan Rönesans Eğitim Vakfı (REV)’nın mütevelli heyeti üyesi de olan Dr. Erman Ilıcak, gerçekleştirdiği bağışlarla, 2019 yılında Capital dergisinin "Gönlü Zengin İş İnsanları" listesinde üçüncü sırada yer aldı. Eğitimi ve gençleri ana odağına alan REV, bugüne kadar binlerce öğrenciye karşılıksız burs verdi. Rönesans Holding ve REV tarafından Türk Eğitim Derneği (TED) iş birliğiyle 2014 yılında TED Rönesans Koleji kuruldu. Rönesans Holding, ayrıca üniversite öğrencilerine sürdürülebilirlik kültürünü kazandırmak amacıyla 2014 yılından bu yana Türkiye genelinde Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması düzenliyor. Genç Keşif Programı Pusula ile ise yeni mezun gençleri sosyal sorumluluk programı çerçevesinde Rönesans bünyesinde istihdam ediyor.