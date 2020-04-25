Erva İsminin Anlamı Nedir? Erva Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Erva hem anlamı hem de okunuşu açısından beğeni toplayan ve güzel isimlerden biridir. Arapça kökenli bir isim olarak Türkçeye yerleşmiş adlar arasında yer alır. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Erva ismi ‘Çok genç, güzel’ anlamları taşımaktadır. Böylesi güzel anlamı nedeniyle günümüzde pek çok aile tarafından minik yavruları için tercih ediliyor.

Erva Ne Demek?

Erva farklı iki güzel anlamı üzerinden tabir edilen en özel adlar arasında yer almaktadır. Kız çocukları için genelde kullanılan bu isim unisex yapısı ile hem erkek hem de kız çocukları adına değerlendirilebilmektedir.

- Çok genç, güzel,

- Son derece cesur ve yiğit kişi,

Bu güzel anlamları nedeniyle kız ya da erkek bebekler için kullanılabilecek bir yapı oluşturmaktadır. İnternet üzerinde ise çok sık araştırılan isimler arasına girmiş durumda.

Erva İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

En çok merak edilen konular arasında Erva ismi için Kur'an'da geçip geçmediğidir. Erva ismi Arapça kökenli bir isimdir ancak Kur'an'da geçmektedir. Bu isim aileler tarafından hem kız hem de erkek bebekleri adına ad olarak kullanılabilir.