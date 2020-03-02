‘Esed’i tercih etmek Rusya’nın sorunu’

Kanal 7 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ünal, Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarının 5 Mart’taki görüşmenin hazırlıklarını tamamladığını, liderler seviyesinde masaya oturulacağını ve sürecin tekrar değerlendirileceğini söyledi.

İdlib’den geri adım atılmayacağını ifade eden Ünal, şöyle devam etti: “Eğer biz bugün Allah korusun İdlib’den herhangi bir şekilde geri adım atarsak Afrin’den, Cerablus’tan geri adım atmış oluruz, Telabyad’dan, Rasulayn’dan, sağladığımız sınır güvenliğinden geri adım atmış oluruz ve bu bir süre sonra Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi namluların tekrardan Türkiye’ye çevrilmesi anlamına gelir. Eğer siz bölgede güçlü, kudretli, dirayetli değilseniz, bugün muhalefetin bize söylediği ‘teslim ol ve kurtul’ anlayışıyla hareket ederseniz, sizin bu bölgede tam bağımsız şekilde varlığınızı sürdürmenize müsaade etmezler” diye konuştu.

‘Nasıl engelleyecek?’

Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Millet İttifakı’nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak” açıklamasına da şu yanıtı verdi: “’Biz Türkiye’nin haklarını korumayacağız, mavi vatan için mücadele etmeyeceğiz, terörle mücadele etmeyeceğiz, sınır güvenliği, toprak bütünlüğü, bölgedeki terör örgütleri bizim umurumuzda değil ya da biz terör örgütleriyle anlaşacağız ya da bölgede vekalet savaşı sürdüren ve Türkiye’nin diz çökmesini ve haklarından vazgeçmesini isteyen ülkelere biz haklarımızdan vazgeçiyoruz’ mu diyecek Kılıçdaroğlu? Yani ne yapacak da Türkiye’nin şehit vermesini engelleyecek?”