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21.02.2021 - 15:37 | | DHA

Esenyurt'ta bir kişi evlilik vaadiyle dolandırıldı!

İstanbul Esenyurt'ta yabacı uyruklu bir kadın yanındaki bir erkekle birlikte, yabancı uyruklu bir kişiyi evlilik vaadiyle dolandırdı. Kadın 2 bin 500 doları yanına alıp markete gitmek bahanesiyle kayıplara karıştı.

Esenyurt'ta bir kişi evlilik vaadiyle dolandırıldı!

Olay Esenyurt Merkez Mahallesi 1152 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu Amir K., internet üzerinden bir kadınla tanıştı. Uzun süre sonra kadın, Amir K.'ya evlenmek istediğini söyledi.

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Sokakta bulunan bir eve giren kişiler, burada imam nikahı kıydıktan sonra para talep etti. Amir K. bankadan 2 bin 500 Dolar çekerek kadına verdi. Kadın paraları aldıktan sonra markete gideceğini söyledi. Kadının geri gelmeyeceğini anlayan Amir K., imam nikahı kıyılan eve geri giderek kadını aramaya başladı. Amir K., evde kimsenin olmadığını görünce polis ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri ev sahibini gözaltına alırken, paraları alıp kaçan kadın ve yanında bulunan bir erkeği yakalamak için çalışma başlattı.

Hostesler, sanatçılar ve iş insanları da bu işe girdi! Aylık 5 bin lira...İstanbul'da yıllar önce kura ile elde edilen pazar tezgahları babadan oğula devrediliyor. Tezgahlar internet üzerinden bile kiralanırken bu durumun fiyatlara da yansıdığı belirtiliyor. Bahçelievler'de 14 tezgahı olduğunu söyleyen bir pazarcı "Bir tahtayı günlük 100 liradan kiralıyorum. Kiraya verdiğimde 4-5 bin lira kazanıyorum. Tezgahlarımı satmaya kalksam hepsini 300 bin liraya satarım. İnsanlar daire alacağına böyle yerleri alıyorlar" ifadesini kullandı. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün ise "Açtığımız davalarda tahta sahibi kişiler arasında hostesler, sanatçılar, iş adamları, müteahhitler, emlakçılar vardı" dedi.
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