OlayÂ Ã¶ÄŸle saatlerinde, DarÄ±ca KazÄ±m Karabekir MahallesiÂ OruÃ§reisÂ CaddesindeÂ bulunan 5 katlÄ± binanÄ±n 4. katÄ±ndaÂ meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re,Â bir tersanede Ã§alÄ±ÅŸan Mustafa Y. ile eÅŸi Kiraz Y. arasÄ±nda bilinmeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.Â

En bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ 13 yaÅŸÄ±nda olan Ã§ocuklarÄ±nÄ±n baÅŸka bir odada bulunduÄŸu sÄ±rada yaÅŸanan tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda Mustafa Y. eÅŸine boynuna balta ile vurdu. Kiraz Y. aldÄ±ÄŸÄ± darbe ile yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Mustafa Y. eÅŸinin cesedini kanepenin altÄ±ndaki sandÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne koydu. Daha sonra kanlarÄ± temizledi.Â Mustafa Y. gece saatlerinde polis merkezine giderek eÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ itiraf etti.

Eve gelen polis, incelemelerdeÂ bulundu.Â Olay yerinde yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan kadÄ±nÄ±n cesedi otopsi iÃ§in Adli TÄ±p Kurumuna gÃ¶nderildi. Mustafa Y. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â