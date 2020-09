Eski futbolcudan korkunç tuzak! Mağdur kadın konuştu

Tanıştığı eski futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu Önder Deniz Kolgu'nun kendisini evlenme bahanesiyle kandırarak binlerce lira para aldığını ileri süren iş kadını, eski erkek arkadaşı hakkında dolandırıcılık ve tehdit suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Eski futbolcunun etrafa olan borcu bittiğinde evleneceklerini, çocukları olacağını, yuva kuracaklarını söyleyerek kendisini kandırdığını söyleyen genç kadın, ilişkisi olduğu birçok kadını da aynı şekilde dolandırdığını iddia etmişti. Bir başka genç kadın da daha önce Önder Deniz Kolgu tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını ileri sürmüştü.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Kolgu'nun mağdur ettiği kadınlardan S.K. başından geçenleri bu sözlerle anlattı: 'Deniz Kolgu ile 1 Eylül 2016 tanıştık, tanıştığımız ilk gece ciddi bir ilişki, aile kurup çocuk sahibi olmak istediğinden bahsetti. Eski eşi ile olan sorunları yüzünden çocuk ve aile yaşamına uzak kaldığı bu duyguları yaşayabileceği bir beraberlik isteğini sürekli yeniledi. Hassas düşünceli eski eş ve baba figürü güven açısından oldukça etkili olmuştu. Kısa zaman sonra benim için de önemli olan bu kavramlar nedeniyle kendisine duygusal olarak bağlandım. İlişkimiz başladığında kendisi işsiz olmakla beraber tanınan eski bir futbolcu ve şimdi teknik direktörlük yaptığından bahsetmişti. Konuşmalarında, görüştüğünü söylediği kişiler arasında tanınan iş insanları ve spor camiasından isimleri telaffuz ediyordu ve güven duygusu oluşturuyordu. Ekip arkadaşları ve dostlarım dediği insanlarla da tanışmıştım, bu kendisine ve ilişkimize daha çok güvenmemi sağlamıştı.

İLK TALEP KIZININ OKULU İÇİN

Deniz Kolgu'nun benden ilk para bulabilir miyiz talebi büyük kızının okuduğu özel lise içindi. Gelecek olan parasının gelmediği okul ödemesini yapamaz ise kızının okul ile ilişiğinin kesileceği ve kızının özel durumu nedeniyle normal bir lisede okuyamayacağını söylemesi ile başladı. Babamdan 20 bin TL borç alıp kendisine elden teslim ettim. Kendinin kullandığı araba, düzgün bir yerde bir ikamet vs. aklıma onun benden faydalanacağını düşünmek hiç gelmedi.

İKİNCİ TALEP ÖDENMEYEN SENET



Bu süre içinde bir türlü bitmek bilmeyen sorunlar peşini bırakmıyordu, ailesi, kızları, eski eşi kardeşi vs., herkes anlatıldığı kadarı ile Deniz'e hep haksızlık yapıyorlardı. Ve kızının okulu ile başlayan para ilişkisi ortaya çıkan senetler ve kendisini tehdit ettiğini söyleyen adamlar yüzünden katlanarak devam ediyordu. Babamdan bir kez daha 30 bin almam için bana baskı yapması sonucu kendisine zarar gelmemesi için elden teslim ettim. Aralık ayında Kartalspor ile anlaşma yaptı. Bende bu süreçte ödemelerimizi yapabileceğimizi düşünmeye başladım fakat çalıştığı dönem içinde hiç para alamadı. Bu arada sürekli olarak işlerini yoluna koyduğumuzda evleneceğiz ve en büyük hayalim olan şehirdışına küçük bir kasaba vs. yerleşeceğiz, bu sorunlardan kurtulacağız vaadine inanarak ilişkimize devam ettim. Sonra Kartalspor'dan ayrıldı, başka kulüple anlaşıp şehir dışına gitti vs. derken bir türlü anlaştığını söylediği paraları da alamadı.

MAFYA PEŞİMDE BİR 30 BİN DAHA



Ben İstanbul'da beni bıraktığı borç yumağı ile neler yaşadığımı anlattığımda hep çözeceği sözünü verdi. Hiçbir zaman ödemeyeceğim ödeyemeyeceğim demedi. 'Bu dertleri ben başına açtım ben çözeceğim' diyerek hep yanımda olduğunu söyleyip durdu. Yine İstanbul'a geldiği bir dönem bu tefecilerin silahlı adamlar olduğunu kendisinin ve benim can güvenliğimizden endişe ettiğini söyleyerek işyerinden 30 bin avans çekmem için beni ikna etti. 'İkna' diyorum çünkü sizi öyle bir sorunla boğuşmaya itiyor ki, bunu çözersek her şey hallolacak ve düzenimizi kurup hayatımıza mutlu mesut devam edeceğiz sanıyorsunuz. İşverenim bunu yapmamam için beni ikaz etmeye çalıştı fakat ben duygularım nedeniyle bana anlatılanları dinlemedim. Şirket otoparkında kendisine 30 bin TL daha elden teslim ettim. Kızların okulu, sağlığı ,kendi sağlığı, tefeciler silahlı adamlar diyerek sürekli kartlardan nakit çekim, kredi vs. diyerek sürekli para istemeye devam etti. Ben maaşla çalışan bir insanım kenarda ailemden kalan bir miras, birikmiş bir param olmamasına rağmen sürekli bir manipülasyonla ikna ediliyordum.

ÖLDÜ DENİLEN ANNEYLE TANIŞTIRDI



Beni ne kadar önemsediğini hissetmem için bir itirafta da bulundu… Vefat ettiğini söylediği ve gazetelerde öldü dediği annesinin yaşadığını söyledi, çok şaşırmıştım, bir insan neden yaşayan annesine öldü desin? Annesinin koşullarının iyi olmadığını bu koşulları düzeltemediği içinde utandığını onun için sakladığını söyledi. Sonra annesi M. Kolgu ile tanıştırdı. Annesinin ileri yaşı ve kronik rahatsızlığı nedeniyle başlayan sağlık sorunlarının ardı arkası maalesef kesilmedi. Hatta kolon kanseri, adını duyunca bile insanı huzursuz eden sağlık sorunlarına kadar giden ama aslında gerçek miydi dediğim yüzlerce yalandan biri olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu süreçte ne zaman borçlardan, ödeme zorluğumdan bahsetsem hemen bir hastalık, ya kızları ya kendisi ya annesi hassas olduğunuz konuları çözdüğü için hızlıca bir sebep bulabiliyordu.

BEN HASTANEDEYKEN O GECE KULÜBÜNDEYDİ



Ben asla kendi iş-özel yaşamımda yapamadığım ödemeler yüzünden bozulan aile ve arkadaş ilişkilerimden bahsedemez halde oluyordum. Bahsetsem de arkasından kendisi için çok daha büyük olabilecek bir olay mevzu çıkıyordu. 2018 yılının Ocak ayında bel ağrılarım nedeniyle yürüyemez hale geldim ve Mart ayında ameliyat oldum. Güya beni görmek için gelmişti. Hafta sonu maç olduğu için kalamayacaktı fakat hastaneye yatışımda bana eşlik etti ve gitti. Fakat sonradan öğrendiğim gitmediği gibi akşam lüks bir restoranda yemek yiyip gece kulübünde eğlendi. Bu dönemde İstanbul'a parasızlıktan gelemediğini yanımda olamadığını söylediği her hafta sonu gelip, diğer kadınlarla görüşmeler yapıp benden aldıklarını İstanbul'da gece kulüpleri ve otellerde harcamış. Diğer görüştüğüm kadınlar tarafından teyit edilmiştir.

AİLE BİREYLERİ TANIŞTIRIP GÜVEN KAZANDI



Takip eden süreçte 3 ay neredeyse yürüyemedim. Zaten son 6 aydır ödemeler, borçlar ve hayatımda ki Deniz'den kaynaklı sorunlar yüzünden tansiyon hastası olmuştum. Ne zaman konuşsak her şeyi düzeltecek tüm sorunları halledecek diye ikna ediliyordum. Ayrılmamıza da izin vermiyordu. Hayatındaki önemimi, beni ne kadar sevdiğini söyleyip hop başa dönüyorduk. Her şey düzelsin evlenip gideceğiz buralardan. Küçük kızı L.M.Kolgu ile tanıştırdı, evime getirdi kızının benimle zaman geçirmesini istediğini beni tanıması gerektiğini, düzenini yaşantısını görünce kızının mutlu olacağını paylaştı. Endoskopi yaptırmam gerektiğinde hemen atlayıp yanıma geldi, o varken başkasına gerek yokmuş. Artık yakındayım ve yanındayım, sözleşmeleri de görünce iyice geçti zor günler diye ikna olmuştum.

DİĞER KADINLARI YAKALADIM



Benim yaşadığım 2 seneyi düşününce başka bir kadın vs. olabileceğini bu sorunlarla boğuşurken kimsenin düşünemeyeceğini sanırdım. Kendisini son 3 kulüptür takip eden bir kadına rastladım, sürekli beğeni kalp emojileri göndermiş hatta yorum bile yapmıştı. Kendine sorduğumda önce inkar sonra 25 yıllık arkadaşım vs. diye ikna etmeye çalıştı ikna olmadım. Kardeşi B. Kolgu ve annesinin beni arayacağını söyleyerek ikna etmeye çalıştı, çok eski arkadaşım diye günlerce aradı ikna olmam için uğraştı. Ve benim gerçekleri öğrenme sürecim başladı, öğrendiklerim şok üzerine şok geçirmeme sebep oldu. Tüm bunların gerçek olması mümkün değil diye aklımı kaybedeceğim korkusu bile yaşadım. Biz 2018 Nisan Mayıs aylarında aynı anda 4-5 kadın olarak bu yalanlarla resmen uyutulmuşuz. Bazıları belki zararları karşılandı, bazıları isimleri böyle bir olayda duyulmasın diye maalesef ortak hareket edemedik. Aslında herkes konuşsa işin boyutlarının korkunçluğu daha net gözler önüne serilecek

YAKLAŞIK BİR MİLYONLUK VURGUN



Kendilerine ulaştım, yaşananlar çok benzer hikayeler, tefeciler, silahlı adamlar, kızları, annesi vs. her şey bu kadar netti. Sadece maddi kayıplarımız aynı oranda değildi ama rakamlar akıl alır gibi değil.

Benden 450 bin küsur , diğerinden 200 bin + 2 araç, diğerimizin kaybı 100 binler + bir araç vs. şeklinde. Bu rağmen hala inkar eden ve yaşanan çirkinliği görmeyen birisi ile karşı karşıyaydım. Kendisi sebep olduğu duygusal travmama, yaklaşık 4 senedir kaybolan sağlığım ve giden binlerce maddi kaybıma rağmen hayatını bu şekilde devam ettirmiş ve neden olduğu hiçbir sorunu çözmemiştir. Bu olayları öğrenip, izini sürdüğüm ve bu işin peşini bırakmayacağımı söylediğim için kendisi beni tehdit edip, 'Ayağına denk al, bak bu işin kazası belası var' dediği için günlerce araçla bile evime yalnız gidememişimdir. Kendinin bu kapsamda yargılanmasını ve ceza almasını istiyorum. Daha fazla kimsenin canını yakıp hayatları ile oynamasın.