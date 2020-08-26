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26.08.2020 - 13:19 | | AA

Eski nişanlısını bıçaklayan zanlı yakalandı!

Ankara'da tartıştığı eski nişanlısını bıçakla yaraladıktan sonra kaçan Afgan uyruklu zanlı yakalandı.

Keçiören ilçesi Şehit Kubilay  Mahallesi'nde ikamet eden Afgan uyruklu Misteb Şıra Haşimi isimli kadın,  ülkesinde nişanlandığı Abdulmalik Tahoidi'den ayrılarak çalışmak üzere Türkiye'ye  geldi.

Genç kadının peşini bırakmayan Tahoidi, Ankara'ya gelerek, eski  nişanlısını Afganistan'a dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Haşimi'nin bu talebi  reddetmesi üzerine yanında bulunan bıçakla genç kadını yaralayan Tahoidi, olay  yerinden kaçtı.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatan Keçiören İlçe Emniyet  Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Tahoidi'yi şehri terk  etmek için gittiği AŞTİ'de yakaladı.

Hafif şekilde yaralanan ve ayakta tedavi edilen Haşimi'nin hayati  tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

 

 

 

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