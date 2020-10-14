MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Eskişehir’de sahte ve kaçak içki denetimi!
ABONE OL
14.10.2020 - 16:17 | | DHA

Eskişehir’de sahte ve kaçak içki denetimi!

Eskişehir’de polis ekipleri, kentin meşhur barlar sokağında ve alkol satışı yapan iş yerlerinde sahte ve kaçak içki denetimi yaptı. Denetimlerde içkili bir mekanda 3 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Eskişehir’de sahte ve kaçak içki denetimi!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Vergi Dairesi Başkanlığı görevlileriyle birlikte kentin meşhur barlar sokağı ve alkol satışı yapan iş yerlerinde sahte ve kaçak içki denetimi yaptı. Denetimlerde içki şişeleri ve bandroller incelenirken, işletmelerin alkol satış izin belgeleri de kontrol edildi.

Yapılan denetimler sonucu Yeni Mahalle Sivrihisar Caddesi'ndeki bir içkili mekanda 3 şişe sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

 

 

 

Ankara'da sıcak dakikalar! Hastalar başka hastaneye nakledildiGelen son dakika haberine göre; Ankara'da Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda yaşanan arıza üzerine yoğun bakımdaki 12 hasta diğer hastanelere nakledildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Avokado hırsızı 2 kardeş yakalandı!

Avokado hırsızı 2 kardeş yakalandı!

Sıradaki Haber