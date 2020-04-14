Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - EDHO 162. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 163. yeni bölümüyle bu akşam ATV'de ekranlara geldi. Salı akşamları ekrana gelen EDHO dizisinde bu hafta . Feyyaz hain olduğunu inkar ederek durumu düzeltebileceğini düşünecek ve oğlunun ölümü pahasına gerçekleri söylememesi büyük heyecan yarattı. İşte şimdiden büyük heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. yeni bölüm fragmanı ve 163. son bölüm izleme linki yayınlandı mı sorusunun yanıtı...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 163. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı elde edilecek zafere gölge düşürür. Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam hızlı ve acılı olacaktır. Çakırbeyliler, Ceylan’dan gelen bilgiler doğrultusunda bir strateji belirlemeye çalışırken, Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir. Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar. Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizecekler ve vakit kaybetmeden harekete geçeceklerdir. Oluşturdukları kara listenin başlarında yer alan bir ismin acı kaybı ise Kasaplar olarak anılan yeni düşmanın ilk zaferi olacaktır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 164. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 163. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ