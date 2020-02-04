MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni fragman - Tüm aile için kritik saatler
ABONE OL
04.02.2020 - 09:58 |

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni fragman - Tüm aile için kritik saatler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde tüm aile için kritik saatler ekrana gelecek. Gergin dakikaların yaşanacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni fragman - Tüm aile için kritik saatler

Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde neler olacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır, tüm uyarılara rağmen Hatem'i öldürerek çok büyük bir savaş başlatmıştır. Bu savaşta düşmanı küçümsemek yapılacak en büyük hata olacaktır. Sadece Hızır'ı değil kadınıyla çocuğuyla tüm Çakırbeylilerin hayatının riske girdiği bu dönemin kapanışı kolay olmayacaktır.Dost düşman birbirine girmiş ve masanın dertleri günden güne artmışken Tufan'ın akrabası olan Bicolar da aynı amaç etrafında tekrar bir araya gelerek Hızır'ın karşısına dikilmiştir. Diğer yandan Çakırbeylilerin ve masanın güvenini kazanmak için oğlunun ölümüne dahi sessiz kalan Feyyaz'ın nasıl gözü kara bir hain olduğu da nihayet belli olur. Feyyaz'ın varlığının büyük bir tehdit oluşturduğunu henüz bilmeyen Hızır, asıl düşmanının burnunun dibinde olduğundan da bihaberdir. Sevdiklerinin kaybına alışmaktansa, onlarla beraber olmak arzusu, yapacağı ölümcül planda etkili olacaktır. Herkes Hızır'ın kendini hedefe koyacağı planın karşısında dursa da o bildiğinden şaşmaz. Hızır'la aynı duygularla hareket eden Tipi de bu planın bir parçası olmak için elinden geleni yapacaktır.

HDP binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştuBingöl'den gelerek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Metin ve anne Necla Açan, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına 4 yıllık hasretin ardından sarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖF kayıt yenileme ne zaman? Kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme ne zaman? Kayıt yenileme nasıl yapılır?

Kına gecesinde dikkat çeken detay

Kına gecesinde dikkat çeken detay

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

Sıradaki Haber