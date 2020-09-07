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07.09.2020 - 17:24 | | İHA

Esnaf kavgasında silahlar konuştu!

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki esnaf arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Esnaf kavgasında silahlar konuştu!

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 41 sokakta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak içerisinde bulunan pasajda karşılıklı iş yeri bulunan çay ocağı işletmecisi İ.D. ve pideci A.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çaycı İ.D. silahla pideci A.K.'yi silahla bacağından yaraladı. A.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan iş yeri komşuları durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri A.K.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İ.D. ise olay yerine gelen polis ekiplerine silahıyla birlikte teslim oldu. İ.D. polis tarafından gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan A.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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