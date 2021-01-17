Ä°zmir'de yaÅŸayan 43 yaÅŸÄ±ndaki Esra MansuroÄŸlu'nun zayÄ±flamak ve daha iyi bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me kavuÅŸmak iÃ§in baÅŸvurduÄŸu, gÃ¼zellik merkezinde iÅŸlem sÄ±rasÄ±nda vÃ¼cudu yandÄ±. AÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava sonucu merkez yetkililerinden bir Ã¶zÃ¼r ya da yardÄ±m bekleyen MansuroÄŸlu, bir de iftiraya uÄŸradÄ±. GÃ¼zellik merkezindeki sorumluya ilgi duyduÄŸu ve bu ilgisi karÅŸÄ±lÄ±k gÃ¶rmediÄŸi iÃ§in dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ima edilen MansuroÄŸlu yaÅŸananlara isyan etti.

DAHA Ä°YÄ° GÃ–RÃœNMEK Ä°Ã‡Ä°N

2 Ã§ocuk annesi ev hanÄ±mÄ± Esra MansuroÄŸlu, 13 KasÄ±m 2018'deÂNarlÄ±dere'de gÃ¼zellik merkezine ÅŸubesine baÅŸvurdu. Kilo vermek isteyen kadÄ±na, bir spor aleti hakkÄ±nda bilgi almak istediÄŸi merkezde Ä±srarla soÄŸuk lipoliz iÅŸlemi yaptÄ±rmasÄ± tavsiye edildi. Bunun yanÄ±nda, hakkÄ±nda bilgi almak istediÄŸi spor aletiyle yapÄ±lacak iÅŸlemin de hediye edileceÄŸi sÃ¶ylendi. SoÄŸuk lipoliz uygulamasÄ±nÄ±n hiÃ§bir yan etkisinin olmayacaÄŸÄ± da sÃ¶ylenen MansuroÄŸlu bu Ã¶neriyi kabut etti. Esra MansuroÄŸlu, Ã¼cretin bir kÄ±smÄ±nÄ± Ã¶dedikten sonra uygulamaya geÃ§ildi. MansuroÄŸlu'nun bel bÃ¶lgesindeki fazla yaÄŸlar bu uygulamayla yok edilecekti. Uygulama sÄ±rasÄ±nda Esra MansuroÄŸlu'nun vÃ¼cudunun sol tarafÄ±nda derin bir yanÄ±k oluÅŸtu. CanÄ±nÄ±n acÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen ve bunun normal olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soran kadÄ±na, "Bunun olmasÄ± normal" cevabÄ± verildi. 40 dakika sÃ¼ren iÅŸlem sÄ±rasÄ±nda MansuroÄŸlu'nun bel bÃ¶lgesinin birÃ§ok yerinde yanÄ±klar oluÅŸtu. Ä°ÅŸlemi ilk defa yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶revlinin rahat tavÄ±rlarÄ± nedeniyle belki de oluÅŸan yanÄ±klarÄ±n normal olduÄŸunu, kendisinin fazla evham yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen MansuroÄŸlu iÅŸlemin ardÄ±ndan evine gitti.

AÄžRI KESÄ°CÄ°LERLE GEÃ‡Ä°RDÄ°

O geceyi aÄŸrÄ± kesicilerle geÃ§iren kadÄ±n ertesi gÃ¼n vÃ¼cudunda oluÅŸan yanÄ±klarÄ±n boyutunu gÃ¶rÃ¼nce merkez sorumlusu Emre A.'ya mesaj attÄ±. Emre A.'ya ile merkezde buluÅŸan MansuroÄŸlu'na, tanÄ±dÄ±klarÄ± bir plastik cerrahtan randevu alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylendi. Merkezden bir gÃ¶revli eÅŸliÄŸinde hastaneye giden MansuroÄŸlu, hastanedeki tÃ¼m iÅŸlemleri kendi sosyal sigortasÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±rdÄ±.

HAYATI IZDIRABA DÃ–NÃœÅžTÃœ

YaralarÄ± iÃ§in her gÃ¼n pansuman ve ilaÃ§ verildi. YanÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden Ã§ok acÄ± Ã§eken kadÄ±n emniyet kemeri takamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in araÃ§ kullanamÄ±yordu. Eczaneye taksi ile gidip geliyordu. 1 ay boyunca 1.5 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸluyla da ilgilenemedi. Ne kucaÄŸÄ±na alabiliyor ne de bakÄ±mÄ±nÄ± yapabiliyordu. Geceleri vÃ¼cudunun sol tarafÄ±nÄ±n Ã¼zerinde yatamÄ±yordu. Temizlik yapamÄ±yor, duÅŸ alamÄ±yordu.

Ä°YÄ° NÄ°YET BEKLÄ°YORDU AMA...

Yeni AsÄ±r'dan Hacer Ã–noÄŸlu Ãœlger'in haberine gÃ¶re; MansuroÄŸlu bu dÃ¶nemde maÄŸdur edildiÄŸi gÃ¼zellik merkezi tarafÄ±ndan birkaÃ§ kez aranÄ±p Ã§ay-kahve iÃ§meye davet edildi. MansuroÄŸlu da belki maÄŸduriyetinin giderilmesi iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterirler dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle merkeze gitti. Ä°lk gidiÅŸinde pansuman masraflarÄ±ndan bahseden kadÄ±na hiÃ§ bir yardÄ±m teklifinde bulunulmadÄ±. Ä°kinci gidiÅŸinde doktorun Ã¶nerdiÄŸi yara izi bÄ±rakmayan kremi almak istediÄŸini sÃ¶yleyen kadÄ±n, yine bir umursamazlÄ±kla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ gidiÅŸinde de merkezdeki kimsenin kendisi iÃ§in Ã§aba gÃ¶stermediÄŸini, olaydan dolayÄ± mahcubiyet duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayan kadÄ±n, dava aÃ§maya karar verdi.

DAVA 1.5 YILDIR SÃœRÃœYOR

1.5 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren dava sÃ¼recinden Ã§ok kendisine en bÃ¼yÃ¼k darbeyi de merkez tarafÄ±ndan atÄ±lan bir iftiranÄ±n vurduÄŸunu sÃ¶yleyen Esra MansuroÄŸlu, "Mahkeme kararÄ±yla Ege Ãœniversitesi'nden iki deÄŸerli profesÃ¶r tarafÄ±ndan 3 gÃ¼n Ã¶nce muayene edildim. Muayene sÄ±rasÄ±nda bana iftira atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendim. Dava iÃ§eriÄŸine baktÄ±ÄŸÄ±mda beni iÅŸlem sÄ±rasÄ±nda yakan GÃ¼lbin isimli estetisyen benim merkezin kurucusu olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m Emre A.'dan hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ±m ve bu ilgiye karÅŸÄ±lÄ±k alamadÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ±m imasÄ±nda bulunmuÅŸ" dedi.

'BENÄ° YANMAKTAN Ã‡OK Ä°FTÄ°RA YARALADI'

Yanmaktan ve merkezin vicdansÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§ok kendisini, atÄ±lan bu itfiranÄ±n yaraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Esra MansuroÄŸlu, "OlayÄ±n baÅŸÄ±ndan beri bana iyi niyet gÃ¶stermeyen, hiÃ§bir yardÄ±m talebinde bulunmayan merkezin bu iftirasÄ± beni mahvetti. Kendimi aÅŸaÄŸÄ±lanmÄ±ÅŸ hissettim. Kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±m var ve bu olaydan sonra iyice kÃ¶tÃ¼leÅŸtim. Telefonumda Emre A. ile maÄŸduriyetim konusundaki mesajlaÅŸmalarÄ±mÄ±z duruyor. Her ÅŸeyi ispatlayabilirim. Adaletin yerini bulmasÄ±nÄ± istiyorum" dedi.

ADLÄ° TIP RAPORUNA GÃ–RE MERKEZ KUSURLU

Esra MansuroÄŸlu'nun avukatÄ± Halil Ä°brahim KaraaÄŸaÃ§, 2019 yÄ±lÄ±nda aÃ§tÄ±klarÄ± davada Adli TÄ±p raporunun Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°ÅŸlem sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±lmasÄ± gereken 'membran' isimli koruyucunun kullanÄ±lmamasÄ± nedeniyle yanÄ±k oluÅŸtuÄŸuna dair rapor verildiÄŸini belirten KaraaÄŸaÃ§, "Adli TÄ±p raporu, merkezin kusurlu olduÄŸunu ortaya koyuyor. Uzman olmayan kiÅŸilere bu tip cihazlarÄ±n kullandÄ±rÄ±lmasÄ± beraberinde birÃ§ok maÄŸduriyeti getiriyor. Merkez gÃ¶revlileri de bu koruyucu malzemeyi kullanmayarak hata yaptÄ±klarÄ±nÄ± itiraf ettiler. 100 bin liralÄ±k manevi tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±k. Bilir kiÅŸi raporunun ulaÅŸmasÄ±nÄ± bekliyoruz" diye konuÅŸtu.