Etnik Nedir? Etnik Köken Ve Etnik Grup Ne Demektir?

Etnik kelimesini duyunca size neleri çağrıştırıyor? Daha çok tarihsel bir çağrışım yaptığını tahmin edebiliyoruz. Etnik kelimesi Fransızca kökenlidir. Etnik kelimesinin anlamını, etnik köken veya etnik grup söz gruplarının ne anlama geldiklerini sizler için derledik.

Etnik Kelimesi Ne Anlama Gelmektedir?

TDK'ya göre etnik kelimesi kavimle ilgili, budunsal ve kavmi anlamlarına gelmektedir. Etnik kelimesi, aynı ırk, dil ve kültürden olan, bir topluluğa ait, kavmi, ırki anlamlarına da gelmektedir. Örneğin; şehrin etnik çehresi dendiğinde aklımıza şehirde yaşayan insanların ortak paydaşları olan dil, kültür, ırk gibi özellikleri gelmektedir.

Etnik Köken ve Etnik Grup Ne Demektir?

Etnik köken, ortak bir geçmişe, dile, ırka, kültüre sahip insanların bağlı bulunduğu köken olarak açıklanır. Etnik grup ise, mensuplarının birbirlerini gerçek veya sonradan yaratılmış ortak bir geçmişe dayanarak gruplandırdığı ve ötekileştirdiği insan grubu olarak açıklanabilir.