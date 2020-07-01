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01.07.2020 - 14:22 | | İHA

Evden kaçan karısını otomobilde öldürdü!

Evden kaçan karısını alıp ikamet ettikleri Konya'ya dönerken çıkan tartışma sonucu onu otomobilde tabancayla öldüren koca, jandarmaya gidip teslim oldu.

Evden kaçan karısını otomobilde öldürdü!

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara yolu Çakaklı mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, Konya'da ikamet eden Umut Y.(26), 42 GG 012 plakalı otomobiliyle Konya’ya giderken, evden kaçtığını iddia ettiği 21 yaşındaki 1 çocuk annesi eşi Gülsüm Y.'yi kafasından tabancayla vurdu. Genç kadın aracın ön sağ koltuğunda hayatını kaybetti. Umut Y. jandarmaya giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Gözaltına alınan şahsın aracını gösterdiği yerde otomobilin içinde Gülsüm Y.'nin cansız bedeni bulundu.

Umut Y.'nin evden kaçıp Trabzon'a giden eşini alıp aracıyla Konya'ya dönerken eşi ile arasında çıkan tartışma sonucu onu vurduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

 

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