15.02.2021 - 16:53 | | DHA
Evinin ardiyesinde intihar etti!
İzmit’te Ahmet O. (62), evinin ardiyesinde kendini asarak yaşamına son verdi. Evli ve 2 çocuk babası Ahmet O.'nun geçirdiği hastalıklar nedeniyle psikolojisinin bozulduğu öne sürüldü.
İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Ramazan Sokak'ta müstakil bir binada yaşayan Ahmet O. evinin ardiyesine girdi. Ahmet O. geri dönmeyince, yakınları bakmaya gitti. İçeri giren yakınları Ahmet O.'yu asılı bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri Ahmet O.'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Ahmet O.'nun cansız bedeni, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evli ve 2 çocuk babası Ahmet O.'nun geçirdiği hastalıklar nedeniyle psikolojisinin bozulduğu öne sürüldü.
Yüksekova merkezine inen kurt, yiyecek aradıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk havalar, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Dağda yiyecek bulamayan bir kurt, gündüz saatlerinde ilçe merkezine indi. Kurdun yiyecek araması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.