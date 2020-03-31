Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca biyografisi

Fahrettin Koca kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyetinin 59. Sağlık Bakanı olarak görev yapan Fahrettin Koca kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Fahrettin Koca kimdir?

FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Fahrettin Koca (d. 2 Ocak 1965; Kulu, Konya), Türk hekim ve siyasetçi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası yapmıştır. Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı kurucusudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. Sağlık Bakanı'dır.

Yaşamı

Öğrencilik ve mesleki yaşamı

Dr. Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965’te Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya'da, liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Tıp Fakültesi’ni 1988’de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda tamamlayarak 1995’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu.

Kurucu başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı (TESA) tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttü. Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği’nin Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanı'dır.

Siyaset yaşamı

2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu ile kabul edilen değişiklikler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği yapılan 2018 Türkiye genel seçimleri sonrasında tarihinde ilk kez tamamı TBMM üyesi olmayan kişilerden oluşan Bakanlar Kurulu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanı olarak atanmıştır. 10 Temmuz 2018 günü yemin ederek göreve başlamıştır.

Özel yaşamı

Fahrettin Koca evli ve dört çocuk babasıdır.