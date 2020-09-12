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12.09.2020 - 10:14 | | DHA

Fatih'te gasp çetesi kabusu! TelefonlarÄ± alamayÄ±nca bÄ±çakladÄ±lar

Ä°stanbul Fatih, YenikapÄ± Sahili'nde yabancÄ± uyruklu olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenilen 4 kiÅŸi, gasp etmek istedikleri 7 kiÅŸilik gruptan 3 kiÅŸiyi bÄ±Ã§akla yaraladÄ±.Â

Fatih'te gasp çetesi kabusu! TelefonlarÄ± alamayÄ±nca bÄ±çakladÄ±lar

Olay, YenikapÄ± Sahili'nde dÃ¼n akÅŸam saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, yabancÄ± uyruklu olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenilen 4 kiÅŸi, Kennedy Caddesi KumkapÄ± sahilinde arkadaÅŸlarÄ±yla oturan yine yabancÄ± uyruklu 7 kiÅŸinin yanÄ±na giderek telefonlarÄ±nÄ± gasp etmek istedi. Ä°ki grup arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.

TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine 4 kiÅŸi, telefonlarÄ±nÄ± gasp etmek istedikleri 7 kiÅŸilik gruptan 3 kiÅŸiyi Ã§eÅŸitli yerlerinden bÄ±Ã§akladÄ±.

SaldÄ±rganlar yaya olarak kaÃ§arken vatandaÅŸlarÄ±n haber vermesiyle olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Ä°lk mÃ¼dahaleleri olay yerinde yapÄ±lan 3 yaralÄ± ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis, ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

TELEFONLARINI ALMAK Ä°STEDÄ°LER

OlayÄ± gÃ¶ren bir kadÄ±n, "Biz sahilde Ã§ocuklarla beraber geziyorduk. Bu yabancÄ± Ã§ocuklar oturuyorlardÄ±. YanlarÄ±na telefonlarÄ±nÄ± almak iÃ§in 4 kiÅŸi geldi. Ã‡ocuklar da telefonlarÄ±nÄ± vermek istemeyince aralarÄ±nda kavga baÅŸladÄ±. Oraya gelen 4 kiÅŸi, 3 kiÅŸiyi bÄ±Ã§akladÄ±. Ã‡ocuklardan biri Ã§ok kan kaybetti. Biz de elimizden ne geliyorsa yardÄ±m yaptÄ±k" dedi. Â Polis, olayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Fatihte gasp Ã§etesi kabusu TelefonlarÄ± alamayÄ±nca bÄ±Ã§akladÄ±lar

"TakmÄ±yorum ne yaparsanÄ±z yapÄ±n" diyen yaÅŸlÄ± adam ceza yediBursa'da artan vakalarÄ±n ardÄ±ndan polis ekipleri maske denetimlerini üst seviyede tutmaya devam ediyor. Yolda yürüyen 70 yaÅŸÄ±ndaki yaÅŸlÄ± adam polisini uyarÄ±sÄ± ile maskesini takmasÄ±na raÄŸmen ceza yemekten kurtulamadÄ±. Polis ile yaÅŸlÄ± adamÄ±n arasÄ±ndaki yaÅŸanan ilginç diyalog ise kameralara saniye saniye yansÄ±dÄ±.
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