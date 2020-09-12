Olay, YenikapÄ± Sahili'nde dÃ¼n akÅŸam saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, yabancÄ± uyruklu olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenilen 4 kiÅŸi, Kennedy Caddesi KumkapÄ± sahilinde arkadaÅŸlarÄ±yla oturan yine yabancÄ± uyruklu 7 kiÅŸinin yanÄ±na giderek telefonlarÄ±nÄ± gasp etmek istedi. Ä°ki grup arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.

TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine 4 kiÅŸi, telefonlarÄ±nÄ± gasp etmek istedikleri 7 kiÅŸilik gruptan 3 kiÅŸiyi Ã§eÅŸitli yerlerinden bÄ±Ã§akladÄ±.

SaldÄ±rganlar yaya olarak kaÃ§arken vatandaÅŸlarÄ±n haber vermesiyle olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Ä°lk mÃ¼dahaleleri olay yerinde yapÄ±lan 3 yaralÄ± ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis, ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

TELEFONLARINI ALMAK Ä°STEDÄ°LER



OlayÄ± gÃ¶ren bir kadÄ±n, "Biz sahilde Ã§ocuklarla beraber geziyorduk. Bu yabancÄ± Ã§ocuklar oturuyorlardÄ±. YanlarÄ±na telefonlarÄ±nÄ± almak iÃ§in 4 kiÅŸi geldi. Ã‡ocuklar da telefonlarÄ±nÄ± vermek istemeyince aralarÄ±nda kavga baÅŸladÄ±. Oraya gelen 4 kiÅŸi, 3 kiÅŸiyi bÄ±Ã§akladÄ±. Ã‡ocuklardan biri Ã§ok kan kaybetti. Biz de elimizden ne geliyorsa yardÄ±m yaptÄ±k" dedi. Â Polis, olayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.