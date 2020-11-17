MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Fazla hava bastığı lastik patlayınca yaralandı
ABONE OL
17.11.2020 - 14:28 | | DHA

Fazla hava bastığı lastik patlayınca yaralandı

Düzce'de lastik tamiri yapan Yusuf Kurnaz, fazla hava bastığı lastiğin patlaması sonucu yaralandı. Sağ bacağı kırılan Yusuf Kurnaz tedavi altına alındı.

Fazla hava bastığı lastik patlayınca yaralandı

Olay öğle saatlerinde Düzce Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Yusuf Kurnaz, iş yerinde tamir ettiği lastiğe hava basmaya başladı. Kurnaz’ın gereğinden fazla hava bastığı lastik bir anda patladı.

Basınçla birlikte geriye doğru fırlayan Yusuf Kurnaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Yusuf Kurnaz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Sağ bacağı kırılan Yusuf Kurnaz tedavi altına alındı.

Sokak köpeğini öldüren kişi doktor çıktıUşak'ta, bir sokak köpeğini av tüfeğiyle öldüren kişinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Barış Y. olduğu belirlendi. Elinde av tüfeği olan Barış Y.’nin yanına çağırdığı köpekle yürüdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan Barış Y. Kabahatler Kanunu'na göre, ‘Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otomobil iki TIR'ın arasında kaldı

Otomobil iki TIR'ın arasında kaldı

SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

Yunanistan'dan F-35 hamlesi

Yunanistan'dan F-35 hamlesi

Berberler, kuaförler, cafeler (kafe), lokantalar, restoranlar kapandı mı, kapanacak mı?

Berberler, kuaförler, cafeler (kafe), lokantalar, restoranlar kapandı mı, kapanacak mı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet