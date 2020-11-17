17.11.2020 - 14:28 | | DHA
Fazla hava bastığı lastik patlayınca yaralandı
Düzce'de lastik tamiri yapan Yusuf Kurnaz, fazla hava bastığı lastiğin patlaması sonucu yaralandı. Sağ bacağı kırılan Yusuf Kurnaz tedavi altına alındı.
Olay öğle saatlerinde Düzce Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Yusuf Kurnaz, iş yerinde tamir ettiği lastiğe hava basmaya başladı. Kurnaz’ın gereğinden fazla hava bastığı lastik bir anda patladı.
Basınçla birlikte geriye doğru fırlayan Yusuf Kurnaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Yusuf Kurnaz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Sağ bacağı kırılan Yusuf Kurnaz tedavi altına alındı.
Sokak köpeğini öldüren kişi doktor çıktıUşak'ta, bir sokak köpeğini av tüfeğiyle öldüren kişinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Barış Y. olduğu belirlendi. Elinde av tüfeği olan Barış Y.’nin yanına çağırdığı köpekle yürüdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan Barış Y. Kabahatler Kanunu'na göre, ‘Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.