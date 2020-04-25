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25.04.2020 - 00:38 |

Fersah Ne Demek? TDK'ya Göre Fersahlık Nedir, Ne Anlama Gelir?

Fersah günümüzde kullanılmayan ancak eski dönemlerde yaygın olarak kullanılan bir ölçü birimidir. Özellikle eski tarihi kaynaklar incelendiğinde bu kelime ile karşılaşılma olasılığı oldukça yüksektir. Peki, fersah ne demek? TDK’ya göre fersah nedir? Fersah ile ilgili merak edilen tüm sorulara detaylı bir cevap hazırladık.

Fersah Ne Demek? TDK'ya Göre Fersahlık Nedir, Ne Anlama Gelir?

Fersah, kullanıldığı ülkeye göre farklı birimlere sahip bir ölçüdür. Bu kelimenin kendi anlamı dışında mecaz olarak kullanıldığı örneklere de ulaşmak mümkündür.

Fersah Nedir?

Fersah, mesafe belirtmek için eskiden kullanılan bir uzunluk ölçüsüdür. Bu kapsamda fersah için 12.000 adımlık mesafeye ya da 1 saatte gidilen yola denk olduğu açıklamalar yapılmaktadır. Türk denizcileri, 3 deniz milini bir fersah olarak kabul etmişlerdir. Bu da yaklaşık 5.555 metre demektir. Arap ve Fars fersahları da sırasıyla 5.760m ve 6.230 metre olarak kabul edilmektedir.

TDK’ya Göre Fersah Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğü, fersah kelimesi için aşağıdaki gibi iki farklı tanımlama yapmıştır. Bu tanımlamalardan biri kelimenin gerçek anlamını, diğeri ise mecaz anlamını kapsamaktadır.

Yaklaşık 5 kilometreye eşit olan uzaklık ölçüsü.

Çok uzak mesafe.

 

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