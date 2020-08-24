24.08.2020 - 17:40 | | DHA
FETÖ ÅŸüphelisi Erkan AkkuÅŸ'a tutuklama talebi
FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne (FETÃ–) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aranÄ±rken Ä°zmit'te yakalanan eski BugÃ¼n TV sunucusu Erkan AkkuÅŸ, tutuklanmasÄ± talebiyle mahkemeye sevk edildi.Â
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, aranÄ±rken ihbar Ã¼zerine 21 AÄŸustos'ta Ä°zmit'te yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli Erkan AkkuÅŸ, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan bugÃ¼n Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na sevk edildi.
SavcÄ±lÄ±k iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼pheli Erkan AkkuÅŸ, "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklanmasÄ± talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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