FETÖ üyesi sanıklarına 6'şar yıl 3'er ay ceza!

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ali Y. ile avukatı hazır bulundu. Hakkındaki suçlamaları reddeden Ali Y. beraatını istedi. Mahkeme heyeti tarafından verilen kararda, Ali Y.; 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
Aynı mahkemede görülen diğer davada ise terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet K. de yine 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı. Her iki sanığın da tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.
Cumhurbaşkanı'ndan İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesajCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesaj gönderdi. İslam dünyasına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız" dedi ve ekledi: "Fitneye düşmeyeceğiz, kardeşliğimize halel getirmeyeceğiz." Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a da tepki gösteren Erdoğan, "Macron'un başını çektiği girişimlerin gayesi İslam ile hesaplaşmaktır" diye konuştu.