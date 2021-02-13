FETÖ’nün kripto yapısına 5 ilde operasyon: 14 gözaltı
İstanbul’da terör örgütü FETÖ’nün kriptolu yazılım programı ByLock kullandığı belirlenen mensuplarına yönelik sürdürülen çalışmalarda, 23 şüpheli daha tespit edildi. İstanbul merkezli beş ilde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 23 şüpheliden KHK ile meslekten ihraç edilen bir polis müdürü, bir komiser yardımcısı, bir mühendis, bir doktorun da arasında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan birinci sınıf emniyet müdürü Ömer Karagöz’ün, FETÖ’nün firari yöneticisi Ömer Akgül ile irtibat halinde olup altı yıl süreyle İstanbul Emniyeti’ndeki FETÖ yapılanmasını gerçekleştiren isimlerden olduğu öğrenildi.
Sohbet abisi pilot
Adreslerinde bulunamayan dokuz şüpheliden Ömer Karagöz gibi KHK ile meslekten ihraç edilip rütbeleri sökülen eski polis müdürü M.Z.K. ile eski THY pilotu H.O.’nun da bulunduğu dört ismin yurtdışına kaçtığı öğrenildi. H.O.’nun THY içerisindeki FETÖ’cü pilotlara sohbet abiliği yaptığı ve Amerika’ya yerleştiği bildirildi.
Sadakati en üst seviye
Ankara’da iki gaybubet evine düzenlenen operasyonda ise meslekten ihraç edilen firari 1. sınıf emniyet müdürü Abdullah E. ve akademisyen Gözde Ö. yakalandı. Abdullah E.’nin “sadakati ve bağlılığı en üst seviyede” olarak kodlandığı ve yeni bir mesajlaşma programı geliştirerek, örgütle irtibat kurduğu ortaya çıktı.
16 kişi yakalandı
FETÖ’nün “emniyet yapılanması”na ilişkin soruşturmada ise 16 şüpheli , Ankara merkezli 10 ilde gözaltına alındı.