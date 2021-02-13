FETÖ’nün kripto yapısına 5 ilde operasyon: 14 gözaltı

Gözaltına alınan birinci sınıf emniyet müdürü Ömer Karagöz’ün, FETÖ’nün firari yöneticisi Ömer Akgül ile irtibat halinde olup altı yıl süreyle İstanbul Emniyeti’ndeki FETÖ yapılanmasını gerçekleştiren isimlerden olduğu öğrenildi.

Sohbet abisi pilot

Adreslerinde bulunamayan dokuz şüpheliden Ömer Karagöz gibi KHK ile meslekten ihraç edilip rütbeleri sökülen eski polis müdürü M.Z.K. ile eski THY pilotu H.O.’nun da bulunduğu dört ismin yurtdışına kaçtığı öğrenildi. H.O.’nun THY içerisindeki FETÖ’cü pilotlara sohbet abiliği yaptığı ve Amerika’ya yerleştiği bildirildi.

Sadakati en üst seviye

Ankara’da iki gaybubet evine düzenlenen operasyonda ise meslekten ihraç edilen firari 1. sınıf emniyet müdürü Abdullah E. ve akademisyen Gözde Ö. yakalandı. Abdullah E.’nin “sadakati ve bağlılığı en üst seviyede” olarak kodlandığı ve yeni bir mesajlaşma programı geliştirerek, örgütle irtibat kurduğu ortaya çıktı.

16 kişi yakalandı

FETÖ’nün “emniyet yapılanması”na ilişkin soruşturmada ise 16 şüpheli , Ankara merkezli 10 ilde gözaltına alındı.