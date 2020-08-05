Fındık işçilerine korona taraması

Deneyimlerini paylaştı

Fındık üretiminin yüzde 13’ünü gerçekleştirerek Ordu, Giresun ve Samsun’dan sonra dördüncü sırada olan Sakarya’nın 16 ilçesinde de bu dönemlerde mevsimlik işçiler çalışıyor.

Daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen mevsimlik fındık işçileri bu yıl Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelikler gereğince sıkı kontrollerden geçirildi. Geçici kamp alanlarında kalan ve her türlü ihtiyaçları karşılanan mevsimlik fındık işçilerine koronavirüs kontrolü ve bilgilendirmesi yapan Kocaali Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerinden biri de koronavirüsü yenen hemşire Ayşegül Paçalı oldu.

Eğitim birimi sorumlusu Paçalı, koronovirüsle mücadele ettiği günlerin ardından döndüğü görevinde elde ettiği tecrübeleri işçilerle paylaştı. Mevsimlik işçileri virüsün bulaşıcılığı konusunda bilgilendirirken 14 altın kuralı detaylarıyla anlatan Ayşegül hemşire, yaşam alanlarında içme suyu, sosyal mesafe, tuvalet, gıda ve temizlik gibi düzenlemelerin de önemine değindi.

Kocaali Toplum Sağlığı Merkezi’nin ilk kontrolünün ardından beşinci ve 14’üncü günlerinde işçilerin ilçe Jandarma Komutanlığı eşliğinde tekrar ateş ölçümü ve semptom sorgulamasının yapılacağı öğrenildi. Nisan başında yakalandığı koronavirüsle mücadele ederek karantina sürecinin ardından 27 Nisan’da görevine dönen Paçalı, küresel bir tehdit olmaya devam eden hastalığı yaşayan biri olarak mevsimlik işçileri bilgilendirdiğini söyledi.