Firari FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi Erkan AkkuÅŸ adliyeye sevk edildi

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24.08.2020 - 11:37 | | DHA

Firari FETÖ ÅŸüphelisi Erkan AkkuÅŸ adliyeye sevk edildi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/ Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY) ÅŸÃ¼phelisi Erkan AkkuÅŸ, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Â

Firari FETÖ ÅŸüphelisi Erkan AkkuÅŸ adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aranan ErkanÂ AkkuÅŸ,Â ihbar Ã¼zerine Ä°zmit'te 21 AÄŸustos'taÂ yakalandÄ±. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne getirilen ÅŸÃ¼pheli Erkan AkkuÅŸâ€™un, Ä°pek Medya grubuna ait kapatÄ±lan BugÃ¼n TV ve KanaltÃ¼rk Tv Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

ÅžÃ¼pheli ÅŸubedeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adliyesine sevk edildi.

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