Firari FETÖ’cü hâkim yakalandı

Pursaklar’da bir evde yakalanan Uyar, OdaTV soruşturması ve davasında şüphelilere FETÖ’nün kurduğu kumpasa ilişkin Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin yargıladığı 33 eski hâkim ve savcı arasında bulunuyor. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Uyar ayrıca “Balyoz Planı” davasına ilişkin FETÖ kapsamında İstanbul’da haklarında dava açılan toplam 50 eski hâkim ve savcı arasında da bulunuyor. Sanıklar, suç tarihinde 1. sınıf hâkim ve savcı oldukları için yargılamaları Yargıtay’da yapılıyor.Bakıcı’ya beraatFETÖ’nün kumpas davalarından “Hipnoz davası”nda onama kararı veren eski Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Sedat Bakıcı, “üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçundan yargılandığı davada oy çokluğuyla beraat etti.