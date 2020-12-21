Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Göktan Özüpek kabri başında anıldı

2016 yılında şehit olan Özüpek için Kırklareli Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı konuşmada, şehitlerin hiç bir zaman unutulmadığını ve unutulmayacağını söyledi.

Vatan topraklarının kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Bilgin, "Üzerimizde bulunan toprakları bize vatan yapan şehitlerimizdir" dedi.

Şehitliğin en yüksek mertebe olduğunu vurgulayan Bilgin, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Ardından İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra şehidin annesi Sevim Özüpek, Vali Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Keismoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ile kurum müdürleri Özüpek'in kabrine karanfil bıraktı.