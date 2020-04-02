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02.04.2020 - 13:58 |

Fırında sebzeli tavuk güveç nasıl yapılır, tarifi nedir? İşte bugünkü Gelinim Mutfakta yemeği malzemeleri...

Gelinim Mutfakta programınında haftanın dördüncü gününde gelinlerin rekabeti devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan programında gelinler bugün fırında sebzeli tavuk güveç yapıyorlar. Peki fırında sebzeli tavuk güveç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Fırında sebzeli tavuk güveç nasıl yapılır, tarifi nedir? İşte bugünkü Gelinim Mutfakta yemeği malzemeleri...

Fırında sebzeli tavuk güveç tarifi bugün Gelinim Mutfakta programında yapılıyor. Programda adım adım haftanın finaline yaklaşılıyor. Bugün yapılan yemeğin tarifini ekranları başındaki izleyiciler merak ediyor. Peki fırında sebzeli tavuk güveç nasıl yapılır? İşte malzemeleri...

FIRINDA SEBZELİ TAVUK GÜVEÇ MALZEMELERİ

500 g tavuk eti (Tercihen kalça tarafı)

4-5 adet taze patates

3 adet havuç

10 adet mantar

10 adet kuru erik

1 limon

1 portakal

10 diş sarımsak

10 adet kestane

Tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

3-4 dal dereotu

50 g tereyağı

FIRINDA SEBZELİ TAVUK GÜVEÇ NASIL YAPILIR?

Tavuk etini ceviz büyüklüğünde doğrayın.

Patatesleri kabuğuyla birlikte dörde kesin.

Havuçları boyuna dörde kesin.

Mantarları dilimleyin.

Limonu ve portakalı kabuğuyla birlikte dilimleyin.

Sarımsakların kabuğunu soyun.

Kestanelerin de kabuğunu soyun.

Tereyağı ve dereotu dışındaki tüm malzemeyi büyük bir kapta harmanlayın.

Isıya dayanıklı fırın kabına veya toprak kaba aktarın.

Kabın üzerini kapatın.

200 dereceye ayarlı fırında, 45-50 dakika pişirin.

Üzerindeki kapağı alın, tereyağı parçalarını serpin.

Tekrar sıcak fırına verin, 10 dakika sonra fırından alın.

En son kıyılmış dereotu ekleyerek tatlandırın.

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