Fırınlar açık mı, sokağa çıkma yasağında ekmek almaya gidilebilir mi? Fırınlar saat kadar açık olacak?

Geçtiğimiz hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta 1-2-3- Mayıs tarihlerinde uygulanıyor. 31 ile sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle beraber bazı sorular araştırılmaya başlandı. Merak edilen sorular arasında fırınların çalışıp çalışmayacağı yer aldı. Peki fırınlar açık mı?

FIRINLAR AÇIK MI?

31 ilde sokağa çıkma yasağı uyulması devam ediyor. Sokağa çıkma yasağında fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerlerinin açık olabileceği belirtildi.

İşte sokağa çıkma yasağı genelgesinde fırınların durumları ile ilgili olan kısım;

b) 01.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacak.

01.05.2020 Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

FIRINLARIN ÇALIŞMA SAATİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Ramazan genelgesine göre, “İftar saati ve hemen öncesi oluşabilecek pide kuyruklarının meydana getireceği yoğunluk, covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak.”