Fransa'da evlerinin havuzunda ölü bulunan anne ile çocukları Tunceli'de toprağa verildi

Fransa'nın Montpellier kenti yakınındaki Juvignac'daki evlerinin havuzunda 2 Haziran'da ölü bulunan 30 yaşındaki Dilek Yücetepe ile çocukları Dersim (2) ve Cem’in (4) cenazeleri, otopsinin ardından Tunceli'nin Pülümür ilçesine getirildi.

Anne ve iki çocuğu için Pülümür Cemevi'nde düzenlenen cenaze merasiminde eşi ve iki çocuğunu kaybeden Muharrem Yücetepe ile yakınları gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından helallik alınarak dua edildi. Cenazeler daha sonra ilçeye bağlı Çatalyaka köyünde toprağa verildi.

Eşi ve iki çocuğunu kaybeden Muharrem Yücetepe’nin dayısı Faruk Gezici, gazetecilere boğulma olayını şöyle anlattı:

"Muharrem, eşinin telefonlarına cevap vermemesi üzerine merak edip eve bakmaya gidiyor. Evde çocuklarını ve eşini havuzun içinde görüyor. Otopsi sonucunca bildiğimiz tek şey var, dıştan herhangi müdahale yok, suda boğulma. Detaylı otopsi 3 ay sonra çıkacak. Şu an bilinen haliyle ilk önce küçük olan canımız vefat ediyor. Ardından anne, en son da büyük çocuk vefat ediyor. Hiç kimse yanlarında olmadığı için bildiğimiz şu, çocuklar suya düşünce gelin hanım panik yapıyor ve böylece bu elim kaza meydana geliyor."

Cenaze merasimine, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik ile çok sayıda vatandaş katıldı.