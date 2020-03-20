Fury filmi konusu nedir, nerede çekilmiştir? Fury filmi başrol oyuncuları kimlerdir?

Fury filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Savaş filmi olan Fury filmi aynı zamanda dram ve aksiyon türünü de içeriyor. 2014 Ekim ayında vizyona giren Fury filminin yönetmen koltuğunda David Ayer yer alıyor. Türkiye'de 9 hafta boyunca vizyonda kalan film toplamda 248.803 seyirci tarafından izlendi ve 3.208.996,00 TL hasılat elde etti. Filmin ABD gişe gelirleri ise 85.817.906 $ olarak biliniyor.

FURY FİLMİ KONUSU BAŞROL OYUNCULARI

Fury, 1945 yılının Nisan ayında, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde geçiyor ve Komutan Wardaddy, topçu Boyd Swan, yu¨kleyici Grady Travis, şoför Trini Garcia ve yardımcı şoför Norman'dan oluşan müfrezenin, 300 düşman askeriyle karşılaştığı ve tüm imkansızlıklarla savaşmak zorunda kaldığı 24 saati konu alıyor. Beş askerden oluşan küçük ekip, zırhlı tanklarıyla, Almanya'da savaşın ortasında kalır ve bu ekip bölgede kalan son Amerikan ordusu askerlerinden oluşur. Birlik az sayıda askerden oluşmasının yanı sıra cephane anlamında da bir hayli zor durumdadır.

Gruba komuta eden Çavuş Wardaddy'nin Avrupa'nın tamamını yıkıma uğratan bu savaştaki son görevi, askerlerini Nazi birliklerinin kuşatması altında olan bu bölgeden sağ salim çıkarabilmektir. 20. yüzyılın en kanlı senelerinden biri olan 1945 yılında geçen ve müfrezenin geçirdiği bir günü ele alan savaş dramının yönetmeni ve senaristi David Ayer. Filmin başrollerini ise Brad Pitt, Shia LaBeouf ve Logan Lerman paylaşıyor.