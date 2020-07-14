MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Galataport nerede? Survivor finali Galataport'ta yapılıyor!
ABONE OL
14.07.2020 - 17:35 |

Galataport nerede? Survivor finali Galataport'ta yapılıyor!

Galataport ile ilgili son günlerde araştırmalar hız kazandı. Survivor'ın yarı finali İstanbul'da Galataport'ta yapıldı ve SMS oylaması sonucu finale çıkan isimler Barış ve Cemal Can oldu. Bu akşam ise Survivor'un şampiyonu Galataport'ta yapılacak canlı yayında belli olacak. İşte Galataport'un konu ile ilgili bilgiler...

Galataport nerede? Survivor finali Galataport'ta yapılıyor!

Survivor'da şampiyonun belli olmasına kısa bir süre kaldı. Bugün Barış ve Cemal Can arasında birincilik rekabeti yaşanacak. Survivor'ın yarı finali dün İstanbul Galataport'ta gerçekleştirildi. Bugün ise final heyecanı yine Galataport'ta yaşanacak. Peki Galataport nerede?

GALATAPORT NEREDE?

Galataport, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi.

GALATAPORT'A NASIL GİDİLİR?

Terminal alanı için üç ayrı araç girişi inşa edilecek. Doğudaki ve batıdaki kapılar ana giriş-çıkış hizmetleri verirken, kuzeydekinin vale amaçlı kullanılması hedefleniyor.

SURVİVOR FİNALİSTLERİ KİMLER?

Survivor finaline çıkan iki isim Barış ve Cemal Can oldu.

 

Beşiktaş'ta halk otobüsü yaya geçidindeki kadına çarptı!İstanbul Beşiktaş Arnavutköy'de yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadına halk otobüsü çarptı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförünün cep telefonu ile konuşurken kadına çarptığı iddia edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yozgat POMEM’de 527 bekçi eğitime başladı

Yozgat POMEM’de 527 bekçi eğitime başladı

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

Afyonkarahisar’da fuhuş baskını! 5 kişi yakalandı

Afyonkarahisar’da fuhuş baskını! 5 kişi yakalandı

Sıradaki Haber