Galataport nerede? Survivor finali Galataport'ta yapılıyor!

Survivor'da şampiyonun belli olmasına kısa bir süre kaldı. Bugün Barış ve Cemal Can arasında birincilik rekabeti yaşanacak. Survivor'ın yarı finali dün İstanbul Galataport'ta gerçekleştirildi. Bugün ise final heyecanı yine Galataport'ta yaşanacak. Peki Galataport nerede?

GALATAPORT NEREDE?

Galataport, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi.

GALATAPORT'A NASIL GİDİLİR?

Terminal alanı için üç ayrı araç girişi inşa edilecek. Doğudaki ve batıdaki kapılar ana giriş-çıkış hizmetleri verirken, kuzeydekinin vale amaçlı kullanılması hedefleniyor.

SURVİVOR FİNALİSTLERİ KİMLER?

Survivor finaline çıkan iki isim Barış ve Cemal Can oldu.