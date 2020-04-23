Gayb Nedir? Tdk'ya Göre Gayb Kelimesinin Anlamı Ne Demektir?

Gayb Arapça bir kelimedir. Dilimize de Arapça dilinden geçmiştir. Gündelik hayatta çok kullanılan bir kelime değildir. Gayb kelimesi bazı kaynaklarda İslam inanışına göre görülmez ve anlaşılmaz, 5 duyu organlarıyla algılanamaz alem manasına gelmektedir.



Gayb Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



Gayb kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmamaktadır. Bazı kaynaklar ise gayb kelimesinin İslam dinine göre 5 duyu organ ile algılanamaz, duyulamaz alem anlamına geldiğini belirtmişlerdir. Kur'an'da bazı surelerde gayb kelimesi de geçmektedir.



TDK'ya Göre Gayb Kelimesinin Anlamı Ne Demektir?



Türk Dil Kurumu sözlüğünde çoğu kelimenin anlamları bulunmaktadır. Gayb kelimesi ise Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmamaktadır. Fakat bazı kaynaklar gayb kelimesinin anlamını şu şekilde açıklamaktadır:



- Gizli olan, görünmeyen ve belirsiz.

- İslam dininde insanların duyu organları ile duyup algılayamayacağı alem.