Gaziantep'te 2 katlı binada yangın

Yeni Mahalle'deki 2 katlı binanın üst katında Suriyeli Hassan ailesine ait evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Elektirk kontağı nedeni ile çıktığı tahmin edilen yangını gören çocuklar kendilerin dışarıya atarak komşulardan yardım istedi. Komşuların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yaralananın olmadığı yangında evdeki eşyalar kullanılmaz duruma geldi.
'Uçakta unutulan eşyaları ucuza satıyoruz' yalanıyla 150 kişiyi dolandırdılar!İstanbul'da yaşanan pandemi sürecini fırsata çevirerek 150 kişiyi dolandıran 30 kişilik bir dolandırıcılık şebekesi polis tarafından çökertildi. Şebekenin internet üzerinden yayınladığı "uçaklarda unutulan eşyaları ucuz fiyata satıyoruz" yalanı ve kurduğu sözde bir pazarlama şirketiyle ağına düşürdüğü insanlara kapıda ödeme oyunuyla telefon yerine bahçıvan makası, tıraş bıçağı, su ve bitki çayı gönderdiği öğrenildi.