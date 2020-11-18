Gaziantep'te 20 kilo esrar ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından Nurdağı ilçe girişinde, plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobil durduruldu. Eğitimli köpek kullanılarak arama yapılan araçtaki 2 valizde 38 paket halinde 20 kilo esrar, bir miktar kokain ve hassas terazi ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Ayda'nın annesi, enkaz altında, 'Baban bizi kurtaracak’ demişİzmir’de, depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in ölen annesi Fidan Gezgin ile ilgili enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdı. Uğur Gezgin, enkaz altında eşinin kızı Ayda’ya moral vermek için “Baban bizi gelip kurtaracak merak etme demiş" dedi.