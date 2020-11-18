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18.11.2020 - 10:24 |

Gaziantep'te 20 kilo esrar ele geçirildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta eğitimli köpekle yapılan aramada 20 kilo esrar ele geçirdi.

Gaziantep'te 20 kilo esrar ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından Nurdağı ilçe girişinde, plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobil durduruldu. Eğitimli köpek kullanılarak arama yapılan araçtaki 2 valizde 38 paket halinde 20 kilo esrar, bir miktar kokain ve hassas terazi ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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