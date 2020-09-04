04.09.2020 - 02:36 | | AA
Gaziantep'teki dev operasyonda gözaltı sayısı 27 oldu
Gaziantep'te dün 655 polisin katılımıyla helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 550 gram esrar, 1 kilo 168 gram metamfetamin, 500 gram sentetik uyuşturucu, 673 gram eroin, 1941 uyuşturucu hap, 10 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 7 hassas terazi ele geçirildi.
İzmir'de sosyal mesafe unutulduYurt genelinde gorona virüs vakalarında artış yaşandığı belirlenen İzmir'de vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen önlemleri hiçe sayarak, Alsancak Kordon'da vakit geçirdi. Vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.