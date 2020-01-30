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30.01.2020 - 10:25 | | DHA

Gece kulübüne alınmayınca dehşet saçtılar!

İstanbul Beylikdüzü'nde bir gece kulübünde yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Silahlı kavganın şüphelilerinin gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Gece kulübüne alınmayınca dehşet saçtılar!

Olay, geçen yıl Mart ayında Pınartepe Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde yaşandı. İddiaya göre, randevuları olmadığı halde gece kulübüne girmek isteyen 2 kişi ile onları içeri almayan kulübün güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. 2 kişi geldikleri otomobile binerek olay yerinden ayrıldı. Yarım saat sonra geri gelen 2 kişi, gece kulübünün güvenlik görevlilerine silahlarla ateş etti. Açılan ateşe güvenlik görevlileri de karşılık verdi.

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek evlerine baskın düzenledi. 2 şüpheli olayda kullandıkları 2 tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin gece kulübünün önündekilerle tartıştıkları, bir süre sonra da iki grubun birbirleriyle silahlı çatışmaya girdikleri görülüyor.

 

 

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