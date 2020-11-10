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10.11.2020 - 11:03 |

Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır? Geleceğe Nefes Ol Kampanyasına nasıl katılım sağlanır?

Geçtiğimiz yıl Geleceğe Nefes Ol Projesi ile Milli Ağaçlandırma Günü olan 11 Kasım tarihinde yeni bir rekora hazırlanılıyor. 83 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflenen Geleceğe Nefes Ol Kampanyasında başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar gelecegenefes.com adresi üzerinden kampanyaya katılım sağlayıp belge alabildiği gibi fidan bağışında da bulunulabiliyor. Peki Geleceğe Nefes Ol katılım belgesi nasıl alınır?

Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır? Geleceğe Nefes Ol Kampanyasına nasıl katılım sağlanır?

2019 yılında Geleceğe Nefes Ol Kampanyası ile 11 Kasım'da 80 milyon fidan toprakla buluşturulmuş 11 Kasım tarihi Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmiştir. Bu yıl 11 Kasım'da yeni bir rekora imza atmaya hazırlanan Geleceğe Nefes Ol Kampanyası kapsamında 83 milyon Fidan'ın Türkiye'nin 81 ilinde toprakla buluşturulması bekleniyor. https://gelecegenefes.com/ sitesi üzerinden kampanyaya ücretsiz katılım sağlanabildiği gibi Fidan bağışında da bulunulabiliyor. Peki Geleceğe Nefes Ol Katılım Belgesi nasıl alınır?

GELECEĞE NEFES OL KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Geleceğe Nefes Ol başvurusu gelecegenefes.com adresi üzerinden hangi ilde Fidan sahiplenmek istediğini harita üzerinden seçtikten sonra Ad-Soyad ve mail adresinizi yazdıktan sonra  Geleceğe Nefes Ol Kampanyasına katılım sağlama işlemi tamamlanmış oluyor. Aynı zamanda site üzerinden Fidan bağışında bulunulabiliyor.

GELECEĞE NEFES OL KATILIM BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır Geleceğe Nefes Ol Kampanyasına nasıl katılım sağlanır

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI NEDİR?

Türkiye ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğinde. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' fidan kampanyasıyla Türkiye’nin dört bir yanında fidan dikilecek. Online sistemle katılım sağlanan kampanyada isteyen fidan sahiplenebilecek isteyen ise fidan bağışında bulunabilecek.

Türkiye'nin yüzde 29,2'sini kaplayan orman alanlarının artması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının her yıl çeşitli projeleri hayata geçirdiğine dikkati çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, üretilen fidanların Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ilan edilen "Milli Ağaçlandırma Günü" gibi birçok organizasyonda kullanıldığını söyledi.

 

 

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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