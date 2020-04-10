Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta beş altın bileziğin sahibi kim oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali bugün gerçekleştirildi. 5 gün boyunca mutfaktaki hünerlerini sergileyen gelinler yaptıkları yemekleri kayınvalideler tarafından tadıldıktan sonra gün sonunda en yüksek puanı alan gelin Çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın finalinde ise bir hafta boyunca en yüksek puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi olurken en düşük puanı alan gelin yarışmaya veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta kim elendi?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün son puanlaması Nilgün Hanım tarafından yapıldı.

Nilgün Hanım, Neslihan'ın Vişneli Bisküvi Tatlısına 1 puan, Yağnur'un tabağına 4 puan, Burçin'in tabağına ise 5 puan verdi. diğer 1 puan ise Hatice'ye verdi.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün en düşük puanını Yağnur ve Neslihan aldı. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin ise 15 puan ile Burçin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın en düşük puanını alan gelinler Neslihan ve Yağnur oldu. Bu hafta yarışmaya veda eden gelin 41 puanla Neslihan oldu.

BEŞ ALTIN BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında en yüksek puanı alan ve beş altın bileziğin sahibi Burçin oldu. Burçin 65 puanla bu haftanın birincisi oldu.