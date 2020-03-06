Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta yarışmasında beş altın bileziğin sahibi kim oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasından haftanın finali bugün gerçekleştirildi. Beş gün boyunca yarışmanın sunucusu olan Faith Ürek tarafından verilen yemek tariflerinden en güzel yemeği ortaya koymak için mücadele eden gelinler gün sonunda kayınvalideler tarafından yapılan puanlamanın ardından günün birincisi belirleniyor. Haftanın finalinde beş gün boyunca en yüksek puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi olurken en az puanı alan gelin ve kayuınvalide yarışmaya veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında beş altın bileziğin sahibi bu hafta kim oldu. Hangi gelin yarışmaya veda etti?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde son oylamayı yapan Çiğdem Hanım, Başak ve Özlem'e 2'şer puan verirken 5 puanı geline Elif'e verirken 1 puanı ise Ezgiye verdi.

Günün en düşük puanını 8 puanla Ezgi ve Özlem aldı. Günün en yüksek puanını 14 puanla Elif aldı ve Çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan iki gelin Elif ve Özlem oldu.

Gelinim Mutfakta yarışmasında beş gün boyunca en düşük puanı toplayarak yarışmaya veda eden gelin 49 puanla Özlem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BEŞ ALTIN BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta boyunca topladığı 62 puanla Başak oldu ve beş altın bileziği ilk haftadan koluna taktı.