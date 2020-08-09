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09.08.2020 - 14:49 |

Gelinini 14 yaşındaki kızının odasında vurmuş!

Kahramanmaraş’ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle evine gelen oğlunu vuran babanın, gelinini de 14 yaşındaki kızının odasında vurduğu iddia edildi.

Gelinini 14 yaşındaki kızının odasında vurmuş!

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma sonrası babası tarafından öldürülen oğul ve gelin cinayetinin perde arkası ortaya çıkmaya başladı.

İddiaya göre, Kahramanmaraş’ta petshop işi yapan Adem Maraşlı (29), babası ile arazi meselesini konuşmak için baba evi olan Onikişubat ilçesi Döngele Mahallesi'ne geldi. Oğlu ve gelininin geldiğini gören baba Dursun Maraşlı, evindeki tüfeği alarak dışarı çıktı.

Olay yerinde oğlunu öldüren baba Dursun Maraşlı, kaçan gelini Meryem Maraşlı'ya ateş ederek peşine düştü.

Sürünerek evin 3'üncü katına çıkan gelin, burada Dursun Maraşlı'nın 14 yaşındaki kızı E.M.’nin odasına girdi. Baba Dursun Maraşlı, kızının odasına saklanan gelinini tüfekle öldürdü.

Cinayet sonrası jandarmayı arayıp, ‘oğlumu ve gelinimi öldürdüm beni tutuklayın’ diyen baba Dursun Maraşlı, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

‘KREDİ BORÇLARINI ÖDEMEK İSTİYORDU’

İddiaya göre Dursun Maraşlı'nın, bankadan çektiği kredi borcunu ödeyemeyeceği için oğluyla telefonla konuştuğu ve arazilerinden bir kısmını satmak istediği, oğlu Adem Maraşlı’nın da buna karşı çıktığı, meseleyi konuşmak için baba evine geldiği öğrenildi.

 

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