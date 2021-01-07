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07.01.2021 - 13:44 |

Gelir kaybı desteği sonuçları ne zaman açıklanacak?

Koronavirüs nedeniyle birçok iş yeri kapalı durumda... Bu nedenle hükümet gelir kaybı desteği başvuru sonuçlarına göre kira desteği yapacak. Başvurular 8 Ocak'ta son bulurken sonuç tarihi araştırılıyor. Bu nedenle de Gelir kaybı desteği sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gelir kaybı desteği sonuçları ne zaman açıklanacak?

Pandemi eğitimden ekonomiye tüm alanda olumsuz etki ederken esnaf da çok zor bir zamandan geçiyor. Hükümet esnafa destek olmak için kira yardımı yapacak. Başvurular başladı ve son gün 8 Ocak... Başvuruların bitmesine çok az bir süre kala "Gelir kaybı desteği sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu soruluyor. İşte detaylar...

GELİR KAYBI DESTEĞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gelir kaybı desteği sonuç tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Ticaret Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde konuya ilişkin duyuru yapması bekleniyor. 

Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.

Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

 

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