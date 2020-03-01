MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 'Gemi adamı aranıyor’ ilanıyla dolandırmışlardı! 4 tutuklama
ABONE OL
01.03.2020 - 10:51 |

'Gemi adamı aranıyor’ ilanıyla dolandırmışlardı! 4 tutuklama

Mersin’de, gazeteler ile internet sitelerine verdikleri 'Gemi adamı ve personeli aranıyor’ ilanıyla farklı illerden 408 kişiyi 840 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 16’sı kadın, 20 kişiden 4'ü tutuklandı.

'Gemi adamı aranıyor’ ilanıyla dolandırmışlardı! 4 tutuklama

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir çetenin, gazete ve internet siteleri üzerinden 'Gemi adamı ve personeli aranıyor’ ilanı vererek, dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 denizcilik kursu firmasının ilanlar aracılığıyla kendilerine başvuranlardan bin 500 ile 3 bin lira alıp, sahte başvuru belgeleri doldurttukları saptandı. Çetenin 408 kişiyi dolandırdığını belirleyen polis, tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 16'sı kadın 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda da ilanda verilen telefon numaralarını arayanlar hakkında, 'Tam mal, salak, tehdit edildi ve tekrar aranacak, ukala bir tip, yazık öğrenci, dolandırıcı olduğumuzu öğrenmiş’ gibi notlar ile 26 cep telefonu ve 408 kişiden 840 bin lira alındığına dair belgeler ele geçirildi.

İş garantisi vaadinde bulunarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin ardından bir kişi de emniyete giderek teslim oldu. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10’u adli kontrol şartıyla olmak üzere 16’sı serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

    Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı...

    Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı...

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

    Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

    300 ameliyat sonra su içti

    300 ameliyat sonra su içti

    Sıradaki Haber