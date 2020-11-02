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02.11.2020 - 09:05 | | İHA

Genç sevgilileri ikaz etti! Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası

Bursa'da metroda genç sevgilileri ikaz eden yolcu ile "ne diyon birader" diyen genç arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. O anlar kameraya kaydedildi.

Genç sevgilileri ikaz etti! Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası

Merkez Nilüfer ilçesinde metroda yolculuk yapan iki genç sevgili diğer yolcuların dikkatini çekti. Bir yolcu gençleri ikaz edince kavga çıktı. Gençlere tepki gösteren yolcu, "Yanlış davranıyor. Kötü örnek oluyorsunuz. Birbirinize girmişsiniz, daha ne olabilir ki" dedi.

Bunun üzerine sevgilisinin yanından ayrılan genç adam, "Ne diyon birader sen" deyince karşılıklı tartışma kavgaya döndü. Metro hareket halindeyken yaşanan yumruklu kavga başka bir yolcu tarafından kaydedilirken, bazı yolcular kavgadan uzaklaşıp kendi tedbirini alırken, bazı yolcular ise kavga edenleri ayırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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